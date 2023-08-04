Зрительный зал Нижегородской филармонии готовят к реставрации. Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Зрительный зал и сцену Нижегородской филармонии готовят к реставрации. Зал уже проверили инженеры, архитекторы и специалисты акустики. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На данный момент обсуждается дизайн-концепция зрительного зала. На ее основании подготовят проект будущих работ. Кроме зала будут отремонтированы сцена и служебные помещения филармонии.

Эти работы выполнят в рамках второго этапа обновления филармонии. Фасад и холл трех этажей были отремонтированы в первом этапе – к 800-летию Нижнего Новгорода.

– Впереди работы в самом сердце филармонии, и качество их выполнения будет важно и зрителям, и артистам. Мы это прекрасно понимаем, поэтому к этому проекту мы относимся очень ответственно, – отмечает Наталья Суханова.

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