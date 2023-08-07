Съемки четырех фильмов прошли в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре фильма сняли на территории Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает портал «Живем в Нижнем» со ссылкой на региональное министерство культуры.

Локации Нижегородской области были задействованы в съемках короткометражек «Россия, я люблю тебя!» и «Искушение», а также двух сериалов «Крутая перемена» и «Родина».

Отмечается, что для кинокомпаний, которые снимали свои картины в регионе, предусмотрены субсидии. Заявки на их получение будет рассматривать специальная комиссия.

Всего на компенсацию затрат при съемках фильмов и сериалов в 2023 году предусмотрено 20 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что сериал «ФК «Родина» снимают в районе Казанского шоссе в Нижнем Новгороде. Жители заметили в Верхних Печерах операторов и актеров.

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