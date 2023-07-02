Сериал про футболистов снимают в Нижнем Новгороде

Съемочный процесс. Фото: Мария Фофонова

Сериал «ФК «Родина» снимают в Нижнем Новгороде. Операторов и актеров заметили в Верхних Печерах. Об этом жители микрорайона сообщают в группе ВКонтакте «Верхние Печеры. Нижний Новгород».

Нижегородцы отмечают, что сериал снимают в районе Казанского шоссе. Жителей домов предупредили о том, что съемки будут проходить с 1 по 2 июля, а также 5 июля.

– Тишину и порядок гарантируем. Приносим свои извинения за временные неудобства, – говориться в сообщении, размещенном на подъездах домов.

Сериал «ФК «Родина» – это история о спортсменах, которые для участия в чемпионате по футболу идут на сделку с криминальным авторитетом.

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