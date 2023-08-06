17-летняя девушка, пропавшая вечером 5 августа, найдена живой в Нижнем Новгороде. Фото: группа поисково-спасательного центра «Рысь» во ВКонтакте
17-летняя девушка, пропавшая поздним вечером 5 августа, найдена живой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь» во ВКонтакте.
Девушка ушла из дома в Автозаводском районе и пропала. Ее искали меньше суток.
– Найдена, жива! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации, – пишут представители поисково-спасательного центра в социальной сети.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области с начала этого года разыскивались 3262 без вести пропавших человека. Местонахождение 3155 граждан было установлено в течении первых 10 дней с момента подачи заявления в полицию.
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