Более 3200 человек потерялись в Нижегородской области с начала 2023 года

Люди ежедневно теряются в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области с начала этого года разыскивались 3262 без вести пропавших человека. Местонахождение 3155 граждан было установлено в течении первых 10 дней с момента подачи заявления в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Люди ежедневно теряются в лесу. В 2023 году с начала ягодно-грибного сезона в полицию поступило 135 заявок о поиске 163 нижегородцев, заблудившихся в лесах.

Представители ГУ МВД России по Нижегородской области рекомендуют ходить в лес в компании, а не по одиночке, а также надевать одежду ярких цветов.

– Собираясь в лесной массив необходимо взять с собой заряженный телефон, навигатор, фонарик, свисток, запас воды, питания, средство защиты от насекомых и сообщить близким место, куда вы планируете пойти. Если вы страдаете заболеваниями, требующими постоянного приёма лекарств, при себе необходимо иметь их запас хотя бы на пару дней, – отмечают в ведомстве.

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