Склад за 1,2 млрд рублей построят в Дзержинске Нижегородской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Большой склад построят в Дзержинске за 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Склад возведут на Игумновском шоссе. Для этого будет предоставлен земельный участок площадью 146 квадратов. Ходатайство ООО «Стройсервис» по выделению участка одобрил Совет по имущественным и земельным отношениям.
Отмечается, что на строительство склада в Дзержинске уйдет 27 месяцев.
Ранее мы сообщали о том, что в микрорайоне «Комсомольском» города Дзержинска завершилось строительство школы «Город наук». Школа получила заключение Госстройнадзора Нижегородской области.
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