Строительство школы «Город наук» завершилось в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Строительство школы «Город наук» завершилось в микрорайоне «Комсомольском» города Дзержинска. Школа получила заключение Госстройнадзора Нижегородской области. Об этом в своем телгерам-канале сообщает мэр Дзержинска Иван Носков.

Огромная работа была проделана, чтобы в сентябре 2023 года новая школа открыла свои двери для учеников. Все началось с проекта, а закончилось внутренней отделкой и закупкой оборудования.

– Много было написано и сказано про этот объект, высокое внимание администрации, депутатского корпуса и жителей объяснимо. Это первая новая и полностью современная школа в Дзержинске за почти 40 лет, – отмечает глава города.

Напомним, проект общеобразовательной школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы.

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