Временные остановки появились в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

Временные остановочные павильоны появились рядом с площадью Свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Напомним, ранее стало известно, что десять новых остановок общественного транспорта ввели в районе площади Свободы. Это связано со строительством новой станции метро и перекрытием площади Свободы. Остановки разместились по прилегающим улицам.

Для маршрутов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 ввели остановки «Станция метро Горьковская», «Стадион Водник», «Площадь Октябрьская», «Кинотеатр Рекорд».

Для маршрутов А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 ввели остановки «Ковалихинский сквер», «Улица Белинского», «Улица Полтавская», при этом остановки «Площадь Свободы», «Улица Варварская» исключаются из пути следования.

Для маршрутов А-16, А-41, Т-34, Т-57 ввели остановки около ТЮЗа в районе домов №145 и №160 по улице Горького.