Нижегородские волонтёры спасли найденную в овраге собаку со сломанным позвоночником

Спасенный пёс. Фото из личного архива Виктории.

В Нижнем Новгороде волонтёры спасли найденную в овраге собаку со сломанным позвоночником. Хвостика вытащили из канавы, вылечили и даже нашли ему хозяев. В новом доме с парализованным псом случилось чудо — он вот-вот снова начнет ходить. Об этом корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказала зоозащитница Лара Саплина.

Тревожное сообщение о собаке в беде поступило 25 мая. Очевидцы рассказали, что в гаражах на улице Фучика в канаве с нечистотами лежит полуживой парализованный пес. Его последние 4 месяца подкармливали неравнодушные местные, но подобраться близко и вызволить пса из ямы не смогли.

– В этот же день мы с волонтерами Наташей и Михаилом выехали туда. Кое-как залезли в эту канаву и стали звать пса. Вдали в кустах я увидела, как собака ползет на двух передних лапах. В ответ на наш зов она стала громко лаять. Кое-как сквозь кусты мы перебрались на противоположный берег и спустились вниз, чтобы вытащить его оттуда, – рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород».

После этого некоторое время пес провел в отделении реанимации, где для него делали все необходимое. Как только четвероногий пошел на поправку ему нашли новый дом. О том, как сложилась его жизнь с новообретенными хозяевами, читайте в нашей эксклюзивной статье.