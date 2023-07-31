Он может снова начать ходить: В Нижнем Новгороде спасли парализованного пса, который с зимы лежал в зловонной канаве

Пес обрел новый дом и проходит реабилитацию. Фото предоставила Лара Саплина.

В Нижнем Новгороде чудом спасли умирающего пса Мухтара. Друг человека был обречен умирать в канаве с перебитым позвоночником, но общими усилиями нижегородцы помогли ему спастись, вылечиться и обрести новый дом. В новом доме с парализованным псом случилось чудо — он вот-вот снова начнет ходить. Невероятную историю об исцелении любовью и заботой корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказала Общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина.

Зимовал в вонючей канаве

25 мая около полудня Ларе Саплиной поступило тревожное сообщение, что в гаражном массиве на улице Фучика в канаве с нечистотами лежит полуживой парализованный пес. Владельцы гаражей подкармливали его последние 4 месяца, но подобраться близко так и не смогли.

- В этот же день мы с волонтерами Наташей и Михаилом выехали туда. Кое-как залезли в эту канаву и стали звать пса. Вдали в кустах я увидела, как собака ползет на двух передних лапах. В ответ на наш зов она стала громко лаять. Кое-как сквозь кусты мы перебрались на противоположный берег и спустились вниз, чтобы вытащить его оттуда, - рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород».

Собаку нашли в канаве со зловониями. Фото предоставила Лара Саплина.

В этой полуживой дворняге волонтеры сразу узнали собаку, о которой писали в соцсетях еще в январе. Тогда обсуждение быстро прекратилось и все подумали, что собаке помогли. Каково было удивление волонтеров, когда спустя столько месяцев парализованный пес все еще был жив, принимал еду от людей и ждал, что ему помогут.

- Видимо, в новогодние праздники кто-то сбил его на машине и выкинул в овраг умирать. Кто бы знал, что за столько месяцев на двух лапах он сделает такой большой путь. Он выжил в грязи, снегу и холоде и дождался своего спасения, - заметила Лара.

«Он хрипел, но все понимал»

С большим трудом, спотыкаясь о мусор и чуть не падая, волонтеры спустились в эту самую канаву. Пса сразу же накормили и поместили на плед, чтобы затем поднять и донести до машины. Мухтар, как его прозвали владельцы гаражей, оказался очень общительным и даже ласковым. Он доверился незнакомым людям. Он будто понимал, что ему не причинят вреда.

- Мы поднимались тяжело, - продолжила собеседница, - цепляясь за каждую травинку. Собака весила более 20 килограммов. Даже с такими атрофированными задними лапами он оказался крепким и тяжелым. Мы постоянно сползали назад в эту канаву с вонючей речкой, все ноги были в грязи, вокруг пахло невыносимо. Пес хрипел из-за жидкости в его легких. Ему было трудно, но он все вытерпел. Кое-как выбежали на дорогу и понесли пса до машины, а владельцы гаражей нам в этом помогли. Пес будто понимал, что мы его спасаем и смотрел на на глазами, полными печали и надежды.

Присутствующие понимали, что пес в тяжелом состоянии и мало кто возьмется помогать. Лечение и реабилитация животного могут обойтись очень дорого.

Шансов почти не было, но ему помогли

- Мы позвонили руководителю «Зоозащиты НН» и фонда «Сострадание» Владимиру Гройсману и попросили о помощи, на что он ответил: «Привозите! Мы с фондом поможем». Услышав это, мы помчались в «Зоозащиту». Там собаку приняли. Рентген показал что у него перелом кости позвоночника, потребовалась операция, - продолжила волонтер.

Спасенный пес выглядел примерно так. Фото предоставила Лара Саплина.

Помимо этого у пса обнаружились проблемы с легкими и огромная кость в желудке. Некоторое время Муха провел в отделении реанимации, где для него делали все необходимое — подавали кислород, кололи антибиотики, хорошо кормили. Пес ел с аппетитом и набирался сил.

- Врачи пришли к выводу, что нужно делать операцию на позвоночнике. Шансов что он встанет на ноги практически не было - лапы были уже настолько поражены и атрофированы, что он совсем не шевелил ими. Пса прооперировали, началась его реабилитация. Псу действительно очень помогли, за что им огромнейшее спасибо! - сказала Лара Саплина.

Любовь и ласка - исцеляют

Волонтеры начали искать псу новый дом и обратились за помощью к знакомой Виктории. Многодетная мама и волонтер не раз спасала кошек, собак и даже лошадей. В этот раз она тоже не прошла мимо животного с непростой судьбой. Неравнодушные люди собрали деньги на вольер для Мухтара. Правда, этот вольер простоял на своем прежнем месте совсем недолго - за псом приехала та самая семья из 23 человек.

Собаку отдали вместе с коляской. Фото из личного архива Виктории.

- Собака как чувствовала, что за ней придут, - вспоминает собеседница, - весь день пес был взволнованный, возбужденный. И тут приехала семья. Собаку отдали, а вместе с ней передали еще специальную коляску. Пес выглядел счастливым, будто все понял. Дома его намыли, начали делать массаж, пригласили врача. О нем заботились, кормили мясом и лучшими кормами, ласкали и лелеяли. Когда в очередной раз Мухтара повели гулять и устроили на коляске — обнаружилось, что он потихонечку двигает задними лапами в такт ходьбе, и даже хвостик слегка виляет. Для нас всех это было большим чудом! Вот что делают ласка, любовь и забота!

В новом доме псу понравилось. Фото из личного архива Виктории.

Мухтар регулярно проходит водные процедуры и массаж. Фото из личного архива Виктории.

Волонтеры не теряют надежды, что пес однажды сможет бегать, как и прежде. Собака продолжает проходить реабилитацию в частном доме своей хозяйки Виктории под Нижним Новгородом. По словам женщины, ежедневные процедуры дали определенный результат:

Пес начал опираться на лапу. Фото из личного архива Виктории.

- Он осторожно начал опираться на левую заднюю лапу, другой лапой тоже пытается что-то делать. Мы верим и надеемся, что он у нас пойдет.