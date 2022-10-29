Нижегородских старшеклассников хотят научить военной подготовке

Нижегородских учеников 10-11 классов хотят научить военной подготовке на уроках ОБЖ. Об этом говорится в проекте приказа Министерства просвещения РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Пока он находится на стадии обсуждения и не принят.

Так, по модулю «Элементы начальной военной подготовки» предполагается обучать старшеклассников строевой подготовке и воинскому приветствию, ознакомить с оружием пехотинца и правилами обращения с ним. Также подразумевается обучению действиям в современном общевойсковом бою, способам передвижения в бою при действиях в пешем порядке.

Учеников также хотят научить первой помощи в бою, различным способам переноски и оттаскивания раненых с поля боя.

Напомним, ранее стало известно, что директор «Школы 800» отменил правила приема и перевода детей в образовательное учреждение на 2022-2023 учебный год. Такое решение принято в связи с тем, что строительство объекта ещё не завершено.

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