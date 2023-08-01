Эксперты не считают ценным мост, найденный при строительстве метро в Нижнем Новгороде

Мост нашли на глубине около 2 метров. Фото: "Метро НН".

Старинный деревянный мост, обнаруженный при строительстве метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде, не представляет археологической ценности. К такому выводу пришли специалисты регионального Управления госохраны ОКН при исследовании находки, сообщает «Метро НН» в соцсетях.

- Вероятнее всего в XVIII-XIX веках здесь находился один из отрогов Ковалихинского оврага. Правда, все это не представляет археологического интереса с научной точки зрения, но для исторических карт города — вклад ощутимый. Участок с раскопками уже вернули строителям для продолжения работ, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее при выносе инженерных коммуникаций в слое почвы на глубине порядка 2 метров метростроевцы нашли фрагменты деревянного моста или дамбы. Этот мост, предположительно, шел вдоль острожного пруда и находился в скверике напротив здания Атомстройэкспорта. К настоящему моменту сохранилось только несколько свай и остатки настила. /

Специалисты планируют продолжить свои наблюдения и на других участках строительства метро.