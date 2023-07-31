Старинный мост обнаружили при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл Фильченков во «ВКонтакте»

Остатки деревянного моста конца XIX - начала XX века нашли при строительстве станции метро площадь Свобода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил архитектор Института развития городской среды Кирилл Фильченков.

Напомним, недавно перекрыли площадь Свободы для строительства будущего метро. В начале улицы Варварской вырыли большое котлован, в котором нашли остатки старинного моста, советские коммуникации и бревенчатые конструкции.

Кирилл Фильченков объяснил, что по плану XIX века, в этом месте находился мост/дамба, который шел вдоль острожного пруда и находился в скверике напротив здания Атомстройэкспорта.

-Готов предположить, что данные бревенчатые конструкции (которые кстати очень неплохо сохранились, как думается, благодаря влажной болотистой почве местных прудов и рек) являются остатками двухсотлетнего моста или дамбы тех времен, когда площадь Свободы выглядела совсем иначе и являлась городской окраиной, - добавил Фильченков.