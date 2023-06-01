Пассажирскими перевозками на «Валдаях» в Нижегородской области занимается компания «Водолет». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Возможность увидеть нижегородский край с глади речной воды появляется у местных и туристов каждое лето. Речные прогулки вверх и вниз по течению Волги – прекрасный шанс отдохнуть, полюбоваться просторами и встретиться с друзьями. В этом году навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» стартовала с прогулочных рейсов до Шуховской башни и обзорных прогулок ещё 1 мая. А уже привычные маршруты – до Городца, Макарьева, Бора, Чкаловска – открылись лишь после стабилизации паводка и установки причалов в пунктах прибытия. Сейчас на реке Волга в Нижегородской области кипит жизнь, поэтому мы рассказываем, какие маршруты «Валдаев» уже доступны, какие рейсы только появятся и сколько стоят билеты.

Куда сейчас ходят «Валдаи»?

Пассажирскими перевозками на «Валдаях» в Нижегородской области занимается компания «Водолет». Расписание для регулярных пассажирских рейсов и экскурсионно-прогулочных рейсов публикуется на сайте перевозчика на месяцы вперед. Как правило, непосредственно перед самим рейсом билеты купить уже невозможно. На данный момент пассажирам доступны следующие программы:

До Городца

Путь занимает один час, стоянка на месте длится три-четыре часа. Стоимость билетов в одну сторону достигает 550 рублей.

До Бора

Дорога до Бора займет всего 15 минут. Стоимость билетов в одну сторону составляет 150 рублей по стандартному тарифу.

До Макарьево

Путь занимает 1 час и 45 минут, стоянка на месте длится три часа. Стоимость билетов в одну сторону достигает 650 рублей.

До Чебоксар

«Валдаи» добираются до Чебоксар за 4 часа и 30 минут. Для тех, кто планирует просто посмотреть на столицу Чувашии, а затем вернуться обратно в Нижний Новгород, важно помнить, что стоянка на месте длится 5 часов. Стоимость билета туда-обратно составляет 3000 рублей, а в одну сторону 1500 рублей.

Как правило, непосредственно перед самим рейсом билеты купить уже невозможно. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Речная прогулка «Обзорный Нижний»

Прогулка по Волге и Оке вдоль Нижнего Новгорода займёт час. Нижегородцы смогут увидеть с воды «Дятловы горы», Стрелку, стадион «Нижний Новгород», борский мост, Нижневолжскую набережную, речной вокзал, Кремль и Чкаловскую лестницу. Стоимость поездки 500 рублей.

Речная прогулка «Шуховская башня»

Речная прогулка по Оке до Шуховской башни займет 1 час и 30 минут. Помимо того, что можно будет оценить красоту Нижневолжской набережной, «Дятловых гор» и Шуховской башни, также планируется прохождение судна под шестью мостами. Стоимость поездки 750 рублей.

Экскурсионный рейс «Нижний Новгород – Чкаловск – Нижний Новгород»

Круговой рейс «Нижний Новгород – Чкаловск – Нижний Новгород» займёт 8 часов и 10 минут: на стоянку выделено 3 часа 30 минут, а путешествие по Волге в одну сторону с учетом прохождения шлюзов займёт 2 часа 20 минут. Билет на одного человека обойдется в 2100 рублей.

В экскурсионной программе «Русские крылья» состоится встреча на причале «Добро пожаловать в город крылатой мечты» и пешеходная экскурсия «История на дне моря». Также нижегородцы смогут побывать на экскурсии в «Музее Скоростей» и в «Музее В.П.Чкалова», после чего получат памятный подарок (книжка туриста или сувенир).

Экскурсионный рейс «Нижний Новгород – Юрино – Нижний Новгород»

Продолжительность кругового маршрута «Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород» с учетом времени в пути и самой экскурсии занимает 10 часов и 30 минут. Стоимость билета – 3100 рублей. Путь по Волге в одну сторону занимает 3 часа 15 минут, стоянка в Юрино длится 3 часа 30 минут.

В экскурсионную программу «В усадьбу Шереметевых» входит интерактивная встреча гостей на причале, экскурсия в Главный дом и по усадьбе Шереметевского замка, экскурсия по территории храма Архангела Михаила.

Экскурсионный рейс «Нижний Новгород – Павлово – Нижний Новгород»

Круговой рейс «Нижний Новгород – Павлово – Нижний Новгород» займёт 7 часов и 30 минут: на стоянку выделено 3 часа 30 минут, а путешествие по Оке до города Павлово 2 часа. Билет на одного человека обойдется в 2300 рублей.

В экскурсионной программе «Павлово на Оке» запланирована экскурсия в «Павловский исторический музей», обзорная экскурсия по центру города и экскурсия в «Музей ножа». Также будет проведен мастер-класс по изготовлению сувенира (брелок, магнит) в технике филигрань или художественная роспись по дереву.

Экскурсионный рейс «Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород»

Доступны нижегородцам также и экскурсионно-прогулочные рейсы. Например, круговой маршрут «Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород». Общая продолжительность поездки с учетом времени в пути и самой экскурсии занимает 5 часов и 30 минут. Стоимость билета – 2050 рублей.

В экскурсионной программе «Музей под открытым небом» запланирована встреча гостей фольклорной группой «Горенка» с пряником и песнями; экскурсия по комплексу «Город мастеров»; экскурсия в «Мемориальный комплекс национального достояния им. А. Невского». А также состоится посещение галереи «Городецкие сказки» и сувенирной лавки.

Экскурсионная программа №2 называется «Городец купеческий». Она включается в себя встречу с гидом на причале и угощение пряником, пешую обзорную экскурсию и посещение Городецкого краеведческого музея. Также будет экскурсия в «Дом Графини Паниной».