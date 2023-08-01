Тело мужчины достали из реки Волги на набережной Гребного канала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело мужчины обнаружили в Волге на набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, сообщение о произошедшем поступило 1 августа в 06:20. Спасатели нашли погибшего мужчину рядом с домом №2. Его вытащили из воды. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля.