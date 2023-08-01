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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:03

Тело мужчины достали из реки Волги на набережной Гребного канала

Личность погибшего устанавливается
Елизавета КОПЫЛОВА
Тело мужчины достали из реки Волги на набережной Гребного канала

Тело мужчины достали из реки Волги на набережной Гребного канала

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело мужчины обнаружили в Волге на набережной Гребного канала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, сообщение о произошедшем поступило 1 августа в 06:20. Спасатели нашли погибшего мужчину рядом с домом №2. Его вытащили из воды. Личность погибшего мужчины устанавливается.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля.