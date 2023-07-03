Мужчина утонул в Пермяковском озере в Нижнем Новгороде 2 июля

Место не оборудовано для купания. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ужасные новости из Нижнего Новгорода – 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. О случившемся стало известно в 18:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Со слов заявителя на акватории озера пропал человек, на берегу находились личные вещи. На место была направлена водолазная группа, – сообщили в ведомстве. – Место не оборудовано для купания.

Тело вытащили из воды только на следующий день – в 12:20 3 июля.

Нижегородцам напоминают, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде и быть предельно осторожными. А именно: не купаться там, где это запрещено, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не выплывать за судовой ход и не приближаться к судам, не устраивать в воде игр, связанных с захватами, соблюдать правила безопасности эксплуатации лодок и гидроциклов.