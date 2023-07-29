Движение трамваев в Нижнем Новгороде изменено из-за последствий ливня. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Движение трамваев временно изменили в Нижнем Новгороде после сильного ливня 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, трамвай маршрута 417 пока ходит от улицы Игарской до второго Соцгорода. Трамваи №3 и №21 следуют от Московского вокзала до площади Комсомольской. А движение трамвая №6 на данный момент приостановлено.

Над восстановлением привычной работы трамваев трудятся аварийные и городские службы.

Напомним, ураганный ветер, обрушившийся на Нижний Новгород 29 июля, стал причиной 44 поваленных деревьев. Из-за этого движение нескольких автобусных маршрутов было затруднено.

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