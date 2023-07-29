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НовостиОбщество29 июля 2023 12:25

44 дерева повалены в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра

В связи с этим затруднено движение ряда автобусов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
44 дерева повалены в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра.

44 дерева повалены в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра.

Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Ураганный ветер, обрушившийся на Нижний Новгород 29 июля, стал причиной 44 поваленных деревьев. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

– Аварийно-спасательный отряд МКУ ГО ЧС, дорожники и другие службы задействованы в работе по уборке деревьев, – пишет мэр.

Из-за поваленных деревьев движение нескольких автобусных маршрутов было затруднено. Как сообщают в пресс-службе правительства Нижегородской области, деревья преградили дороги на улицах Ванеева, Родионова и Звездинке.

Напомним, в Нижнем Новгороде 29 июля буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень. Дороги города превратились в реки, а машины стали раскачиваться на ветру.

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