44 дерева повалены в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра. Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

Ураганный ветер, обрушившийся на Нижний Новгород 29 июля, стал причиной 44 поваленных деревьев. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

– Аварийно-спасательный отряд МКУ ГО ЧС, дорожники и другие службы задействованы в работе по уборке деревьев, – пишет мэр.

Из-за поваленных деревьев движение нескольких автобусных маршрутов было затруднено. Как сообщают в пресс-службе правительства Нижегородской области, деревья преградили дороги на улицах Ванеева, Родионова и Звездинке.

Напомним, в Нижнем Новгороде 29 июля буквально за несколько минут палящее солнце сменили мощный ураган и тропический ливень. Дороги города превратились в реки, а машины стали раскачиваться на ветру.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен