Проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Проект общеобразовательной школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается в реестре на сайте ЕГРЗ.

Согласно информации, образовательное учреждение планируется построить в Автозаводском районе, а именно на улице Космической в районе домов №24 и 32. Застройщиком выступает ООО «Двадцатая концессионная компания «Просвещение».

Как сообщалось ранее, в 2023 году в Нижегородской области планируют построить 23 школы. В общей сложности они смогут принять более 22 тысяч ребят. В частности, Нижнем Новгороде появится 7 общеобразовательных учреждений и один пристрой на 8550 мест.