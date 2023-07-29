Грозы надвигаются на Нижегородскую область 29 июля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа 29 июля. Непогода сохранится и вечером. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на «Нижновэнерго».
204 бригады энергетиков «Нижновэнерго» готовы к последствиям непогоды. А для подачи электричества социально значимым объектам в распоряжении филиала есть 302 резервных источника питания мощностью свыше 7,9 кВт.
Напомним, по прогнозу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сегодня в Нижегородской области столбики термометров могут подняться до +35 градусов.
Из-за сильной жары повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В Нижегородской области огонь с лесных пожаров может распространиться на села и деревни. Также возможны чрезвычайные ситуации, связанные с перевозкой опасных грузов, отключением электричества, деформацией железнодорожных путей. Прогнозируется и увеличение происшествий на воде.
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