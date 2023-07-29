Жара до +35 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 29 июля

Погода в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижнем Новгороде 29 июля прогнозируется сильная жара до +35 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за сильной жары повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В Нижегородской области огонь с лесных пожаров может распространиться на села и деревни. Также возможны чрезвычайные ситуации, связанные с перевозкой опасных грузов, отключением электричества, деформацией железнодорожных путей. Прогнозируется и увеличение происшествий на воде.

– Рекомендуется сократить продолжительность пребывания на открытом солнце. Соблюдайте правила поведения на воде, – отмечают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Однако, по данным сервиса Яндекс.Погода, 29 июля столбики термометров не поднимутся выше отметки в +29 градусов. А вечером ожидается и вовсе +20...+24 градуса. Небо будет облачным с прояснениями, а ночью прогнозируется небольшой дождь.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, будет тепло. С утра столбики термометров покажут от +19 до +23 градусов. Днём разогреет до +24 градусов. С утра на улице будет идти небольшой дождь, который уже к обеду превратиться в самый настоящий ливень. Осадки будут идти на протяжении всего дня.

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