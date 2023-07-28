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НовостиПроисшествия28 июля 2023 15:59

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода переведен на принудительные работы на птицефабрике

Ранее его осудили за взятки
Елизавета КОПЫЛОВА
Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода переведен на принудительные работы на птицефабрике

Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода переведен на принудительные работы на птицефабрике

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденный бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов исполняется принудительные работы на птицефабрике. Об этом сообщило «Коммерсантъ-Приволжье».

Напомним, бывшего чиновника арестовали в 2021 году, его приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 170 миллионов рублей. Владимира Привалова обвинили в получении взятки от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе в размере 17 миллионов рублей.

За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

Часть срока Владимир Привалов уже отбыл. На данный момент экс-чиновника перевели в трудовой центр ФСИН на Линдовской птицефабрике.