Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода переведен на принудительные работы на птицефабрике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденный бывший заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Владимир Привалов исполняется принудительные работы на птицефабрике. Об этом сообщило «Коммерсантъ-Приволжье».

Напомним, бывшего чиновника арестовали в 2021 году, его приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в размере 170 миллионов рублей. Владимира Привалова обвинили в получении взятки от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе в размере 17 миллионов рублей.

За эту сумму бизнесмену было обещано покровительство и участок под возведение крематория.

Часть срока Владимир Привалов уже отбыл. На данный момент экс-чиновника перевели в трудовой центр ФСИН на Линдовской птицефабрике.