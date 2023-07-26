Голосование за изменение маршрутов А-90 и А-71 стартовало в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде запустили голосование за изменение маршрутов автобусов А-90 и А-71 в Сормовском районе. Опрос проводится в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» ВКонтакте.

С инициативой внести коррективы выступили сами пассажиры, поскольку эти два маршрута во многом дублируют друг друга. Жители Сормовского района предлагают изменить эти маршруты на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна и пустить маршрут А-90 через многоэтажные жилые массивы, а маршрут А-71 через территории с малоэтажной застройкой, где проживает меньшее количество народа.

Если такое решение будет принято, то А-90 будет ходить по улицам Старая Канава, Героя Сутырина, проспект Союзный, переулок Союзный; а А-71 будет следовать по улицам Бутырская, Большая Починковская, Свободы.

Напомним, новые ЛиАЗы поступили на маршрут А-90 в декабре. Они оснащены кондиционерами, камерами наблюдения и валидаторами.