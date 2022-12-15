Новые автобусы вышли на нижегородский маршрут А-90. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде утром 15 декабря, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышева.

Так, новые автобусы являются высокоэкологичными, они оборудованы кондиционерами, валидаторами и камерами видеонаблюдения. Кроме этого, транспорт оборудован автоматизированной системой контроля состояния водителя.

По словам Алены Чернышевой, автобусы поступили в Нижний Новгород в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в ноябре 2022 года в Нижний Новгород были доставлены 32 новых автобуса ЛиАЗ.

- Транспорт на газе, а значит, более эффективный и экологичный, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - За последние 5 лет в Нижний вместе с этой партией уже пришло более 630 новых автобусов.