Беркович, Молев, Ильин и Горев заняли новые должности в нижегородском облправительстве

Олег Беркович, Юрий Ильин, Анатолий Молев и Вячеслав Горев заняли новые должности в правительстве Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Губернатор региона Глеб Никитин представил их депутатам ЗСНО сегодня, 28 июля 2022 года.

Согласно внесённым изменениям в закон "О государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области", Олег Беркович назначен на должность заместителя губернатора региона. Прежде он был заместителем председателя правительства и министром культуры Нижегородской области. Будучи замгубернатора, он продолжит курировать Минкульт региона, а также министерство туризма и промыслов.

Вячеслав Горев теперь назначен на пост заместителя председателя правительства Нижегородской области. Он будет курировать министерство энергетики и ЖКХ, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, региональную службу по тарифам, государственную жилищную инспекцию. Ранее он занимал должность замдиректора — главного инженера ПАО "Россети Московский регион" (филиал "Южные электрические сети").

Бывший министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев также стал заместителем председательства правительства региона. Теперь он будет руководить межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

Кроме того, должность заместителя председателя нижегородского областного правительства занял Юрий Ильин. Он работает в структуре аппарата порядка 5 лет, большую часть из которых — руководителем аппарата.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Глеб Никитин изменил структуру правительства Нижегородской области. В основном эти изменения коснулись блока строительного комплекса и ЖКХ.