23 школы построят в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

23 школы планируют построить в Нижегородской области в 2023 году. Еще к одной школе будет возведен пристрой, пишет заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

В общей сложности новые школы смогут принять более 22 тысяч ребят. В Нижнем Новгороде появится 7 общеобразовательных учреждений и один пристрой на 8550 мест. Кроме того, три школы построят в Кстовском районе, по две – в Дзержинске, на Бору, в Арзамасе, по одной школе появится в Воротынском районе, в Семенове, Выксе, Павлове, Сарове, Городце и рабочем поселке Виля Выксунского района.

- Не все школы будут введены в эксплуатацию в этом году, часть школ - переходящие, то есть строительство будет вестись и в этом и в следующем годах, - уточнил Егор Поляков.

В 2022 году в Нижегородской области было введено в эксплуатацию пять новых школ. Пожалуй, самым громким событием стало завершение строительства «Школы 800» в Верхних Печерах. Ранее мы показывали, как инновационная школа выглядит изнутри.