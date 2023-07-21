Мелик-Гусейнов: «Пари НН» будет работать честно и прозрачно

Новый гендиректор клуба прокомментировал свое назначение. Фото: Мария СОРОКИНА

Экс-глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал свое назначение новым генеральным директором ФК «Пари НН».В рамках пресс-конференции, состоявшейся 21 июля, он рассказал о своих предстоящих планах и задачах.

- Что дальше? А дальше будет как и раньше — кристальная честность и прозрачность. Будет больше общения. Развитие будет бесшовным. Не будет никакого провала, будет рост. И,безусловно, будем опираться на прежний опыт, приглашать и просить поддержки со стороны экспертов, находящихся в нижегородской области и за ее пределами. Уверен, «Пари НН» станет достойным продолжателем того начинания, которое имело место быть, - сказал он.

Мелик-Гусейнов также отметил, что отношения клуба и тренерского штаба должны оставаться прочными и доверительными.

Также новый гендиректор поблагодарил Равиля Измайлова за его труд и отметил, что за время его работы удалось сохранить многих специалистов, которые трудятся над развитием нижегородского футбола уже более 10 лет.