Три сквера благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал Юрия Шлабаева.

Скверы на трех улицах Ленинского района благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Новые общественные пространства появились на проспекте Ленина, улицах Снежная и Кировская. До начала благоустройства на этих территориях ничего не было, а сейчас там появились качели, освещение, лавочки. Кроме того, были проведены работы по озеленению. В скверах можно гулять, заниматься спортом.

- Середина лета, а большая часть запланированных к благоустройству в этом году территорий уже готовы. Хороший темп, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее стало известно, что скалодром, полосу препятствий, качели и спортивные снаряды установили на новой детской площадке на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде.