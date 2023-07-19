Скалодром, полосу препятствий, качели установили на новой площадке на улице Тонкинской. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Скалодром, полосу препятствий, качели и спортивные снаряды установили на новой детской площадке на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, у жителей улицы Тонкинской и соседних улиц был запрос на детскую игровую площадку. Ранее в этом месте уже была детская площадка, однако со временем она стала небезопасной. Было принято решение сделать обновленное пространство для детей.

Ребятам сделали детскую площадку со скалодромом, полосой препятствий, установили качели и спортивные снаряды.

- Интересной фишкой стала площадка для игры в панну. Это уличный футбол в формате 1 на 1. Для незнакомых с игрой предусмотрели QR-код, перейдя по которому можно узнать о правилах, - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, вдоль тропинок появилось освещение, а также высадили большое количество деревьев, среди них липы, ели, лиственницы, барбарис, сирень и некоторые другие.

Благоустройство сквера проводили по программе «Формирование комфортной городской среды».