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НовостиОбщество19 июля 2023 14:14

Скалодром, полосу препятствий, качели установили на новой площадке на улице Тонкинской

Общественное пространство было благоустроено по программе ФКГС
Елизавета КОПЫЛОВА
Скалодром, полосу препятствий, качели установили на новой площадке на улице Тонкинской. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Скалодром, полосу препятствий, качели установили на новой площадке на улице Тонкинской. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Скалодром, полосу препятствий, качели и спортивные снаряды установили на новой детской площадке на улице Тонкинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, у жителей улицы Тонкинской и соседних улиц был запрос на детскую игровую площадку. Ранее в этом месте уже была детская площадка, однако со временем она стала небезопасной. Было принято решение сделать обновленное пространство для детей.

Ребятам сделали детскую площадку со скалодромом, полосой препятствий, установили качели и спортивные снаряды.

- Интересной фишкой стала площадка для игры в панну. Это уличный футбол в формате 1 на 1. Для незнакомых с игрой предусмотрели QR-код, перейдя по которому можно узнать о правилах, - отметил Юрий Шалабаев.

Кроме того, вдоль тропинок появилось освещение, а также высадили большое количество деревьев, среди них липы, ели, лиственницы, барбарис, сирень и некоторые другие.

Благоустройство сквера проводили по программе «Формирование комфортной городской среды».