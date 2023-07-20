YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Видеохостинг YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина. Об этом сам нижегородец сообщил в своем телеграмм-канале.

По словам писателя, на его канале было 297 тысяч подписчиков и несколько сотен видео. В том числе там были интервью Захара, записанные при его участии песни и уникальные кадры из поездок писателя.

- Поводом послужили ролики Захара, записанные больше года назад, - сообщается в телеграм-канале писателя. - Причины – бессмысленны и притянуты за уши. Нельзя сказать, что мы удивлены: страница Захара Прилепина в запрещенном в РФ Инстаграме* была удалена еще пару лет назад, аккаунт в ВК – в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали о покушении на писателя и политика Захара Прилепина, которое было совершено утром 6 мая 2023 года в Нижегородской области. ЧП произошло около 11 часов в Борском районе, около поселка Пионерский – Audi Q7 Прилепина подорвалась во время движения по проселочной грунтовой дороге, водитель погиб на месте, а сам писатель был ранен и доставлен в больницу

* - Инстаграм, запрещенная в РФ организация