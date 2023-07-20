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НовостиПроисшествия20 июля 2023 12:23

Труп мужчины нашли около Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Личность погибшего не установлена
Елизавета КОПЫЛОВА
Труп мужчины нашли около Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Труп мужчины нашли около Волжской набережной в Нижнем Новгороде

Фото: Иван Макеев

Труп мужчины нашли у берега Волги на Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Всплывшее тело мужчины заметили у берега местные жители. Случайные прохожие достали мужчину из воды. На данный момент личность погибшего не установлена. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что 31-летний мужчина утонул на Пермяковском озере в Автозаводском районе 2 июля. Тело вытащили из воды только на следующий день – 3 июля.