Ремонт Борского моста начнут в 2023 году

Борский мост. Фото: АНО "Центр 800".

Ремонт Борского моста в Нижегородской области начнётся уже в 2023 году. Об этом сообщил корреспондент «Комсомолки», присутствовавший на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству в ЗСНО.

– Планы по ремонту есть, сейчас разрабатывается проект и в ближайшее время планируем отправить его на экспертизу. Комплекс работ будет серьёзный, сроки его реализации, как минимум, до конца 2024 года, – рассказали в областном парламенте. – Ограничения в этом году вводить не станем, будем работать под мостом, потому что там большой объем работ.

Также стало известно, что рассматривается вариант запуска реверсивного движения по новому Борскому мосту на время ремонта старого.

Напомним, что в середине марта в Нижнем Новгороде начался ремонт Стригинского моста через Оку, который является частью федеральной трассы М-7. Износ мостового полотна составлял 80%, отдельных конструктивных элементов порядка 40%. Ранее плановый ремонт сооружения проводился в 2007 году.