Нижегородский мэр Юрий Шалабаев прокомментировал встречу своего зама с Путиным. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Юрий Шалабаев прокомментировал встречу нижегородского заммэра Ильи Штокмана с президентом РФ Владимиром Путиным. Пост Юрия Шалабаева появился в его телеграм-канале.

Напомним, накануне состоялась беседа Ильи Штокмана и Владимира Путина во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Ушедший на СВО заместитель мэра Нижнего Новгорода поделился с Владимиром Путиным своей историей о том, как решил пойти на СВО. Кроме того, заммэра рассказал о жизненном пути, который он прошел.

Юрий Шалабаев отметил, что он гордится, что в команде мэрии работают настоящие патриоты.

- История жизни Ильи Олеговича - это сложный путь человека, который строит свою жизнь, думая, прежде всего, об интересах Родины. Это талантливый человек, новатор, ориентированный на результат и поиск возможностей для совершенствования любой работы, - добавил мэр города.

Кроме того, градоначальник отметил, что Илья Штокман настоящий герой и лидер своей страны. С его помощью удалось открыть первый в стране муниципальный аналитический центр, который позволяет принимать решения, касающиеся городского хозяйства. Также ему удалось заключить крупнейший энергосервисный контракт, которые позволяет добиться полной модернизации уличного освещения.

- Уверен, что и в зоне СВО способности и опыт Ильи Олеговича находят свое применение, - отметил Юрий Шалабаев.