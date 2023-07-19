Илья Штокман рассказал Владимиру Путину, почему решил пойти на СВО. Фото: скриншот из трансляции заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», опубликованной на платформе «Смотрим».

Ушедший на СВО заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман поделился с Владимиром Путиным своей историей о том, как решил пойти на СВО. Их разговор состоялся во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Во время заседания велась прямая трансляция.

Илья Штокман рассказал президенту РФ о том, что некоторое время он работал грузчиком в пекарне заграницей, однако его карьера стала развиваться и он прошел путь до руководителя проектов крупной IT-компании. После возращение на Родину, он начал строить семейный бизнес с отцом. Илья Штокман является выпускником конкурса «Лидеры России» и победителем второго сезона управленцев. Кроме того, он поделился, что на конкурсе он познакомился с мэром Нижнего Новгорода и он предложил ему работать в администрации.

Также Илья Штокман рассказал о своем участие в специальной военной операции.

- Сидел в субботу на даче на скамейке, смотрел вокруг. Посмотрел на сына и понял, что все, что происходит здесь, — нужно и важно. Но будущее страны решается там, на юге, - поделился Штокман.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что это удивительная история.

Напомним, что первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Илья Штокман отправился на фронт добровольцем в прошлом году.