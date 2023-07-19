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НовостиОбщество19 июля 2023 11:09

Давид Мелик-Гусейнов может покинуть пост главы нижегородского Минздрава

В областном правительстве никак не прокомментировали эту новость
Мария СОРОКИНА
Подобные сообщения опубликовали сразу несколько источников.

Подобные сообщения опубликовали сразу несколько источников.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По пртедварительной информации заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов может покинуть пост. Как сообщает Телеграм-канал «Вовк» подобные сообщения опубликовали сразу несколько источников.

- Говорят, что в случае ухода Давида Мелика-Гусейнова заместителем губернатора может стать Андрей Чечерин. Чечерин почти десять лет работает первым заместителем министра финансов региона, до этого был замминистра здравоохранения, входит в «Команду правительства», - говорится в Телеграм-канале.

В областном правительстве пока не подтвердили уход Мелик-Гусейнова и никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов стал заместителем главы региона в 2020 году, а с началом пандемии коронавируса возглавил региональный Минздрав.