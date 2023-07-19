Давид Мелик-Гусейнов может покинуть пост главы нижегородского Минздрава

Подобные сообщения опубликовали сразу несколько источников. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По пртедварительной информации заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов может покинуть пост. Как сообщает Телеграм-канал «Вовк» подобные сообщения опубликовали сразу несколько источников.

- Говорят, что в случае ухода Давида Мелика-Гусейнова заместителем губернатора может стать Андрей Чечерин. Чечерин почти десять лет работает первым заместителем министра финансов региона, до этого был замминистра здравоохранения, входит в «Команду правительства», - говорится в Телеграм-канале.

В областном правительстве пока не подтвердили уход Мелик-Гусейнова и никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов стал заместителем главы региона в 2020 году, а с началом пандемии коронавируса возглавил региональный Минздрав.