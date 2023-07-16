12 домов остались без электричества в Нижнем Новгороде 16 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

12 домов остались без света в Нижнем Новгороде 16 июля. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Изменения будут касаться домов на улице Шекспира в Ленинском районе. Электриечства не будет с 08:00 до 17:00 в домах № 1а, 2а, 5, 6, 8, 10, 14, 14а, 16, 18, 20, 12а. Как отмечается, подобные неудобства связаны с плановыми работами на системах ЖКХ.

Напомним, ранее стал известен график отключения горячей воды 2023 в Нижнем Новгороде.