Девушка в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодное отключение воды летом с каждым днём становится ближе и нижегородцы уже вовсю морально готовятся к тому, что будут приводить себя в порядок дедовским методом: греть воду в кастрюлях и мыться из тазика. Само собой, чтобы отсутствие воды в кранах не стало сюрпризом для горожан, «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды 2023 в Нижнем Новгороде.

Как и всегда, по большему количеству адресов воду будут отключать на период в две недели.

– В домах нижегородцев будет планово отключаться горячее водоснабжение, – объяснили в пресс-службе ОАО «Теплоэнерго». – Это необходимо для проведения профилактического ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

Данная компания обслуживает две трети потребителей Нижнего Новгорода в Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском районах, а также охватывает часть Нижегородского и Ленинского районов. Даты и адреса отключений можно проверить на главной странице сайта, введя название улицы и номер дома.

Если же вы проживаете в Автозаводском районе, то в нем, как и в части Ленинского района, за обслуживание ГВС отвечает «Волгаэнергосбыт».