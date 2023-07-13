В Нижегородской области ищут мужчину, похитившего двух подростков. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области ищут мужчину, похитившего двух подростков в районе поселка Малое Козино Балахнинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Днем 12 июля неизвестный мужчина возле рабочего поселка Малое Козино похитил двух подростков, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Угрожая ножом, он засунул их в машину и повез в неизвестном направлении.

Однако по дороге машина намертво застряла в канаве. Не сумев вызволить ее оттуда, мужчина связал подростков и оставил их в машине, а сам сбежал.

- Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться от веревок и выбраться из машины, - рассказывают следователи. – Добежав до ближайшего населенного пункта, они обратились за помощью.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Поиски мужчины продолжаются.