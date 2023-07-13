Угрожая ножом, связал и бросил в машину: Мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области

Двух подростков похитили в Балахнинском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чудовищная история произошла в Балахнинском районе Нижегородской области – здесь незнакомец похитил двух подростков - 16 и 17 лет. Только чудом им удалось вырваться.

- Днем 12 июля неизвестный мужчина возле рабочего поселка Малое Козино похитил двух подростков, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Угрожая ножом, он засунул их в машину и повез в неизвестном направлении.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы машина не застряла в канаве. После прошедших в Нижегородской области ливней, дорога превратилась в грязную кашу, где и встал намертво автомобиль. Увидев, что самостоятельно вызволить ее из плена не получится, преступник связал подростков и сбежал.

- Воспользовавшись отсутствием мужчины, подростки смогли освободиться от веревок и выбраться из машины, - рассказывают следователи. – Добежав до ближайшего населенного пункта, они обратились за помощью.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Отыскать самого похитителя пока не удалось. По неофициальным данным, разлетевшимся по социальным сетям, к похищению может быть причастен 47-летний мужчина.