Виновник массовой аварии на площади Сенной был пьян

ДТП произошло в 10:10. Фото: "Мой Нижний Новгород".

Стали известны подробности массового ДТП произошедшего на площади Сенной в Нижнем Новгороде утром 13 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась в 10:10 у дома 93 по улице Большой Печерской. Водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ниссаном Жук», «Сузуки» и «Хендай Солярис».

- По предварительной информации, 58-летний мужчина за рулем «Киа» находился в нетрезвом состоянии. В результате этого ДТП 48-летняя водитель автомобиля «Ниссан Жук» получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу имени Семашко, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате этого ДТП на участке образовалась автомобильная пробка. Как сообщают очевидцы, движение транспорта затруднено по всем полосам.