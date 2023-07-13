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Происшествия13 июля 2023 8:40

Машины размотало по всей дороге: Массовая авария парализовала движение на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Четыре машины столкнулись на площади Сенной в Нижнем Новгороде 13 июля
Мария СОРОКИНА
В результате аварии повреждены 4 авто. Фото: "Мой Нижний Новгород.

В результате аварии повреждены 4 авто. Фото: "Мой Нижний Новгород.

Массовое ДТП произошло на площади Сенной в Нижнем Новгороде утром 13 июля. Как сообщили в региональном УГИБДД, столкнулись сразу четыре автомобиля. Данных о пострадавших пока нет.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ниссаном Жук», «Сузуки» и «Хендай Солярис». Информация по поводу пострадавших уточняется, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Судя по кадрам снятого очевидцами видео, произошло лобовое столкновение. Удар был настолько сильным, что машины размотало по всей проезжей части. У одного автомобиля отвалилось колесо, а передняя часть расплющена от удара. На проезжей части валяются обломки фар и бамперов. Водители осматривают свои транспортные средства, оценивают причиненный ущерб.

Обломки машин раскидало по дороге. Фото: "Мой Нижний Нолвгород".

Обломки машин раскидало по дороге. Фото: "Мой Нижний Нолвгород".

В настоящее время сотрудники дорожной полиции прибыли на место. Выясняются причины и обстоятельства этого ДТП.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на месте аварии образовался огромный затор. Очевидцы сообщают, что все полосы перекрыты, движение на участке парализовано.

На месте аварии собралась огромная пробка.

На месте аварии собралась огромная пробка.

Фото: Яндекс.Пробки

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