Машины размотало по всей дороге: Массовая авария парализовала движение на площади Сенной в Нижнем Новгороде

В результате аварии повреждены 4 авто. Фото: "Мой Нижний Новгород.

Массовое ДТП произошло на площади Сенной в Нижнем Новгороде утром 13 июля. Как сообщили в региональном УГИБДД, столкнулись сразу четыре автомобиля. Данных о пострадавших пока нет.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ниссаном Жук», «Сузуки» и «Хендай Солярис». Информация по поводу пострадавших уточняется, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Судя по кадрам снятого очевидцами видео, произошло лобовое столкновение. Удар был настолько сильным, что машины размотало по всей проезжей части. У одного автомобиля отвалилось колесо, а передняя часть расплющена от удара. На проезжей части валяются обломки фар и бамперов. Водители осматривают свои транспортные средства, оценивают причиненный ущерб.

Обломки машин раскидало по дороге. Фото: "Мой Нижний Нолвгород".

В настоящее время сотрудники дорожной полиции прибыли на место. Выясняются причины и обстоятельства этого ДТП.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на месте аварии образовался огромный затор. Очевидцы сообщают, что все полосы перекрыты, движение на участке парализовано.