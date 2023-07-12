Опубликована схема новой дороги, которая соединит улицы Стрелку и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликована схема будущей дороги, которая соединит улицы Стрелку и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде. Соответствующая документация появилась на сайте регионального Минграда.

По информации источника, длина новой дороги превысит 160 метров. Проезжая часть будет двухполосной. Дорога будет располагаться рядом с собором Александра Невского. Максимальная скорость автомобилей составит 50 км/ч.

Кроме того, в проекте строительства предусмотрена новая ливневка и освещение. Также обустроят три парковки и пешеходный переход.

Напомним, ранее стало известно, что новую широкую дорогу хотят проложить за торговым центром «Фантастика» в Нижнем Новгороде.