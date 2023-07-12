В филиале «Нижновэнерго» стартовал IX сезон работы студенческих отрядов

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижноэнерго» стартовал трудовой семестр студенческих отрядов. Летом 2023 года 34 студента энергетических специальностей Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева будут трудиться на объектах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

В рамках профориентационной деятельности, предоставляя студентам рабочие места на летнее время, одним из важнейших принципов компании является безопасность труда, поэтому все студенты пройдут необходимые инструктажи и будут работать исключительно под наблюдением профессиональных энергетиков.

30 июня 2023 года в стенах филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра (целины) студенческого энергетического отряда «Энергия».

В праздничной обстановке исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Фёдоров вручил командиру студенческого отряда СЭО «Энергия» Андрею Квасюку рабочую путёвку на объекты электросетевого комплекса. Также руководитель пожелал начинающим специалистам удачи и энергии.

«Ребята познакомятся с выбранной профессией «изнутри» и смогут применить полученные теоретические знания на практике, получат бесценный опыт. Впереди новый этап в развитии электроэнергетики – интеллектуализация электрической сети. Поэтому двери нашего филиала всегда открыты для молодых и амбициозных молодых людей, настроенных на плодотворную работу», – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Фёдоров.

Студентов ждут не только рабочие будни, но и насыщенная культурно-развлекательная программа. По итогам летнего трудового сезона будут определены лучшие отряды, которые примут участие во Всероссийском слёте энергетических отрядов ПАО «Россети».

Мероприятие закончилось экскурсией в высокотехнологический Центр управления сетями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».