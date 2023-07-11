Режим работы светофоров изменился на 14 перекрестках Нижнего Новгорода. Фото: Варданян Анастасия.

Режим работы светофоров изменился на 14 перекрестках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Согласно информации, такое нововведение связано с полным перекрытием площади Свободы из-за строительства новой станции метро. Это поможет не допускать в центре города заторов.

Также специалисты наблюдают за дорожной ситуацией еще на 56 перекрестах города. В частности, на площади Лядова, улицы Белинского, площади Сенная, Нижне-Волжской набережной, Похвалинского съезда и улицы Ильинской, на выезде из центральной части города на Канавинский мост и двух ключевых светофорах — на Стрелке около управления ГИБДД и следующий за ним. Если в этом будет необходимость, там также скорректируют работу светофоров.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжается строительство новых станций метро «Площадь Свободы» и «Оперный театр». Станцию мелкого заложения «Площадь Свободы» строят в открытом котловане на участке вдоль улицы Максима Горького, где она пересекается с площадью Свободы, улицей Семашко и другими.