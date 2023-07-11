Пять жилых домов и детсад появится недалеко от аэропорта в Нижнем Новгороде. Фото: сайт регионального Минграда.

Пять малоэтажных домов и детских сад построят недалеко от аэропорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.

По информации источника, ЖК будет располагаться рядом с домом №48А на улице Парышевской в Автозаводском районе. Заказчиком выступает компания «Альфакапстрой», в проекте предусмотрено строительство пяти четырехэтажных жилых домов на площади 3,85 га. В одном из домов будет размещен детский сад для 46 детей.

Кроме того, территорию вокруг ЖК также благоустроят. Там планирую организовать зону отдыха, построить детские площадки, велосипедные дорожки и стоянки для 177 машин. Под застройку нового ЖК уйдет 104,5 кв.метров.

Напомним, ранее стало известно, что компания GloraX получила 14,5 млрд рублей на застройку Черниговской набережной.