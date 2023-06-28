GloraX получил финансирование на реконструкцию улицы Черниговской. Фото: федеральный девелопер GloraX.

GloraX получил 14,5 млрд рублей на застройку Черниговской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Финансирование от ДОМ.РФ было одобрено в мае 2023 года. Средства будут распределены по разным проектам в период с 2023 по 2030 года.

Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы для возведения будущего жилого комплекса. В скором времени застройщик получит разрешение на строительство. Общая площадь нового строительства составит 125 тыс. кв. метров.

В первую очередь будет построены две высотки, высота одной из них достигнет 100 метров. Это будет самое высокое здание в Нижнем Новгороде. Две башни будут соединены мостом с панорамными видами. На первом этаже дома будет коммерческая инфраструктура – кафе, рестораны, магазины.

Также в рамках проекта реконструируют объект культурного наследия — здание Мельницы «Комплекса мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями». Реставрацию здания Общежитие и Лабазы, которые имеют историческую ценность для города реконструируют во вторую очередь.

Фото: федеральный девелопер GloraX

Более того, планируется строительство жилых домов с двумя встроенно-пристроенными детскими садами на 60 и 80 мест. После строительства сады будут переданы муниципалитету.

В результате реконструкций в городе появится значимая локация с обновленной инфраструктурой.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Нижегородской области и федеральный застройщик GloraX заключили договор о комплексном развитии территории на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.