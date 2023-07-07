Один человек погиб во время пожара на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб во время пожара в многоэтажке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается в ведомстве, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в 16:58. Пожарные сразу же выехали на место происшествия. Пожар случился на третьем этаже. В 17:31 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 40 кв.метров.

-С помощью масок для спасаемых спасены семь человек, детей нет. Еще 25 человек эвакуированы, среди них также нет детей. Один человек погиб - отметили в МЧС.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул ночью 7 июля в Ленинском районе Нижнего Новгорода – здесь на улице Сухопутной загорелся аварийный деревянный дом. К счастью, дом уже был расселен, поэтому в результате пожара никто не погиб и не пострадал.