Расселенный двухэтажный дом сгорел в Нижнем Новгороде ночью 7 июля. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Серьезный пожар вспыхнул ночью 7 июля в Ленинском районе Нижнего Новгорода – здесь на улице Сухопутной загорелся аварийный деревянный дом. К счастью, дом уже был расселен, поэтому в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

- Около двух часов ночи 7 июля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме № 17 по улице Сухопутной, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На момент прибытия пожарных в доме уже горела кровля. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К слову, всего несколько дней назад стало известно, что дом определен под снос. Известно, что здание площадью 482 квадратных метра было построено еще в 1939 году. На днях на сайте госзакупок была размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для сноса дома.

В соответствии с условиями контракта он должен был снести дом, вывезти строительный мусор и высадить газон на этом участке. Выбрать подрядчика должны были 12 июля. Максимальная стоимость контракта составляла чуть больше 2 миллионов рублей.