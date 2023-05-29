Замглаву Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к одному году принудительных работ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заместителя главы Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Отметим, он подписал документы о приеме выполненных работ при реализации проекта благоустройства общественной территории «Пристань Чкаловска», хотя в действительности работы не были выполнены. Таким образом, подрядчик получил оплату за невыполненные работы. Сумма контракта составила 91 млн рублей.

Суд назначил Замглавы Чкаловска один год принудительных работ и лишение права занимать определенные должности на государственной службе в течение двух лет.