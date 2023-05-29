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НовостиПроисшествия29 мая 2023 15:02

Замглаву Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к одному году принудительных работ

Его обвиняют в превышении полномочий
Елизавета КОПЫЛОВА
Замглаву Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к одному году принудительных работ

Замглаву Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к одному году принудительных работ

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заместителя главы Чкаловска Сергея Герасименко приговорили к году принудительных работ за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Отметим, он подписал документы о приеме выполненных работ при реализации проекта благоустройства общественной территории «Пристань Чкаловска», хотя в действительности работы не были выполнены. Таким образом, подрядчик получил оплату за невыполненные работы. Сумма контракта составила 91 млн рублей.

Суд назначил Замглавы Чкаловска один год принудительных работ и лишение права занимать определенные должности на государственной службе в течение двух лет.