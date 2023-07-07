Движение транспорта на Театральной площади частично перекроют 7 и 13 июля из-за кинофестиваля «Горький fest» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Театральную площадь частично перекроют 7 и 13 июля из-за кинофестиваля «Горький fest». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке от дома №4 на площади Театральной до дома №11 по улице Большая Покровская. Ограничение будет действовать в течение всего дня – с 00:01 до 23:59.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, а также следовать указательным знакам.

Напомним, VII ежегодный фестиваль нового российского кино «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Церемония открытия вновь состоится в стенах театра драмы имени Горького.